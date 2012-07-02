FACUA advierte que la gran mayoría de autoridades autonómicas de Consumo pasan por alto los descuentos falsos en rebajas
Pide que modifiquen sus protocolos de inspección realizando seguimientos de precios en las semanas previas para verificar después si hay fraude.
FACUA.org
España-02/07/2012
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FACUA-Consumidores en Acción advierte que la gran mayoría de autoridades autonómicas de protección al consumidor pasan por alto los fraudes en rebajas al no hacer seguimientos de precios antes de su inicio para poder detectar descuentos falsos.
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