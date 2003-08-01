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FACUA advierte que la legislación sobre seguridad en los vehículos debe endurecerse

La Federación pide que se incrementen los controles y se cree un registro público de defectos de fabricación similar al estadounidense. Según la legislación vigente, los propios fabricantes pueden evitar los controles externos inspeccionando ellos mismos un sólo vehículo de cada modelo al año.

FACUA.org
España-01/08/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que en su informe Defectos en vehículos que la legislación sobre su seguridad debe endurecerse dados los numerosos casos de defectos de fabricación detectados por los conductores y el excesivo númer

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