FACUA advierte que la legislación sobre seguridad en los vehículos debe endurecerse
La Federación pide que se incrementen los controles y se cree un registro público de defectos de fabricación similar al estadounidense. Según la legislación vigente, los propios fabricantes pueden evitar los controles externos inspeccionando ellos mismos un sólo vehículo de cada modelo al año.
FACUA.org
España-01/08/2003
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