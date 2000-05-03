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FACUA advierte que la liberalización de las eléctricas podría traer una reducción en la calidad del servicio

Los usuarios domésticos pagan por la electricidad casi cinco veces más que los grandes consumidores.

FACUA.org
España-03/05/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) publica en el último número de su revista, Consumerismo, un informe sobre la liberalización del sector eléctrico en el que señala los riesgos que este proceso podr

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