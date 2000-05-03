FACUA advierte que la liberalización de las eléctricas podría traer una reducción en la calidad del servicio
Los usuarios domésticos pagan por la electricidad casi cinco veces más que los grandes consumidores.
FACUA.org
España-03/05/2000
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