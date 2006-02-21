FACUA advierte que la OPA de E.On es negativa para los consumidores y el mercado energético español
La Federación considera que esta nueva oferta es una operación pura y exclusivamente financiera, de carácter especulativo, que no tiene en cuenta los intereses de los consumidores y que en modo alguno va a contribuir al reforzamiento del mercado regulado.
FACUA.org
España-21/02/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que el éxito de la OPA de la eléctrica alemana E.On sobre Endesa supondría una operación negativa para los consumidores y el mercado energético español.
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