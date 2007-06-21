FACUA advierte que la que Zapatero denomina "tarifa social" también acumulará en julio subidas muy por encima del IPC, superando el 3,5%
Considera que los aumentos tarifarios no son fruto de ninguna OPA, sino consecuencias del nefasto proceso de liberalización puesto en marcha por gobiernos anteriores y profundizado por el actual.
FACUA.org
España-21/06/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que la tarifa eléctrica que ayer José Luis Rodríguez Zapatero denominó «tarifa social» en el Congreso de los Diputados acumulará en julio subidas superiores al 3,5%.
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