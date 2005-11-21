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FACUA advierte que la subida de tipos anunciada por el presidente de BCE podría encarecer las hipotecas una media de en torno a 19 euros mensuales

La Federación reclama al Gobierno una ley que proteja a los usuarios ante situaciones de insolvencia.

FACUA.org
España-21/11/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) estima que la subida de un cuarto de punto en los tipos de interés anunciada el pasado 18 de noviembre por el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, podría encarecer las hipotecas de los e

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