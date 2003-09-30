FACUA advierte que la sustitución de los 906 supondrá un aumento de los fraudes en los próximos meses
La Federación considera un paso atrás en la protección de los consumidores la regulación aprobada por el Gobierno. En relación a los precios, el coste máximo de las llamadas a los nuevos 803, 806 y 807 se determina en función de la cuarta cifra, con una excepción, el 9, que puede dar origen a facturaciones astronómicas.
FACUA.org
España-30/09/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) cree que las líneas 803 (para adultos), 806 (ocio y entretenimiento) y 807 (servicios profesionales), sustitutas de los 906, supondrán un aumento de los fraudes en los próximos meses dada la confusión que va