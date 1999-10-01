FACUA advierte que las Fundaciones Sanitarias suponen una amenaza para el futuro de la Sanidad Pública
La subcontratación de tareas con empresas privadas, la autogestión de los beneficios y la libre disposición de su propio patrimonio ponen a la Sanidad Pública en el camino de la privatización.
FACUA.org
España-01/10/1999
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) advierte que la creación de las Fundaciones Públicas Sanitarias, una fórmula introducida en la última fase de aprobación de la Ley de Presupuestos sin otorgar la posibili