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FACUA advierte que las medidas para el impulso de la sociedad de la información en Andalucía son positivas pero poco prácticas

Hoy se ha aprobado el Decreto de medidas de impulso de la sociedad del conocimiento en Andalucía.

FACUA.org
Andalucía-18/03/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) advierte las medidas para el impulso de la sociedad de la información son positivas pero poco prácticas, al carecer de protocolos concretos que especifiquen cómo van a llevarse a cabo

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