FACUA advierte que las medidas para el impulso de la sociedad de la información en Andalucía son positivas pero poco prácticas
Hoy se ha aprobado el Decreto de medidas de impulso de la sociedad del conocimiento en Andalucía.
FACUA.org
Andalucía-18/03/2003
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