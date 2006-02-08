FACUA advierte que las medidas que prepara Industria en el sector eléctrico provocarán fuertes subidas en la tarifa doméstica
La Federación denuncia que Industria está manteniendo a las asociaciones de consumidores representativas al margen del debate sobre el futuro del sector eléctrico.
FACUA.org
España-08/02/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que las medidas que pretende poner en marcha el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para fomentar la competencia en el mercado de la electricidad provocarán fuertes subidas en la tarifa doméstica, mientra