FACUA advierte que las nuevas ofertas de Movistar siguen por encima de las tarifas más bajas del sector
Tampoco representan en todos los casos una bajada real con respecto a las tarifas que aplicaba la compañía con anterioridad.
FACUA.org
España-18/05/2007
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