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FACUA advierte que las nuevas ofertas de Movistar siguen por encima de las tarifas más bajas del sector

Tampoco representan en todos los casos una bajada real con respecto a las tarifas que aplicaba la compañía con anterioridad.

FACUA.org
España-18/05/2007
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En el marco de su seguimiento permanente de las tarifas del sector de la telefonía móvil, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha realizado un análisis sobre las nuevas ofertas lanzadas hoy por Movistar. FACUA advierte que las nuevas ofertas de Telef&

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