FACUA advierte que las subidas del euríbor de los últimos seis meses han encarecido las cuotas de las hipotecas en una media de 51 euros
Estos incrementos del euríbor pueden verse agravados con los dos incrementos de un cuarto de punto en los tipos de interés aprobados por el Banco Central Europeo (BCE) en diciembre y hoy 2 de marzo.
FACUA.org
España-02/03/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que las subidas del euríbor de los últimos seis meses han encarecido las hipotecas en una media de 51,46 euros mensuales, que en un año representan una variación al alza de nada menos que 617,52 eur