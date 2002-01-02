FACUA advierte que los errores de conversión en el etiquetado de los productos deben resolverse aplicando el precio más bajo
La Federación recomienda a los consumidores que realicen sus compras únicamente en euros para lograr una rápida adaptación a la nueva moneda.
FACUA.org
España-02/01/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) advierte a los consumidores que los errores de conversión de euros a pesetas en el etiquetado de los productos deben resolverse aplicando el precio más bajo, independientemente de la moneda e