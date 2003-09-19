FACUA advierte que un problema en el Citröen Xsara Picasso puede provocar la inmovilización del vehículo
Según Citröen, como consecuencia de averías en la climatización provocadas por su uso intensivo, hay casos en los que la llave se queda bloqueada en el clausor. La Federación exige a la marca que llame a revisión a todos los vehículos.
FACUA.org
España-19/09/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que un problema en el Citröen Xsara Picasso puede provocar la inmovilización del vehículo, al quedarse la llave bloqueada en el bombín de arranque (clausor).
FACUA considera inadmisible que la clim