FACUA advierte que vender lotería premiada es un fraude que puede provocar la pérdida de más de la mitad del dinero
La Federación indica que los particulares o empresas que por error o de forma fraudulenta hayan puesto a la venta más participaciones de las correspondientes a un décimo, están legalmente obligados a abonar la totalidad del posible premio a cada uno de los participantes.
FACUA.org
España-22/12/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) recomienda a los premiados por el Sorteo Extraordinario de Navidad que rechacen cualquier oferta de compra de sus billetes ya que estas prácticas suponen un fraude a la Hacienda Pública y una trampa que puede provocar la