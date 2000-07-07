FACUA advierte sobre las intoxicaciones alimentarias y pide precaución al consumir alimentos en locales de hostelería
La Federación continúa su campaña de información a los consumidores sobre sus derechos en vacaciones.
FACUA.org
España-07/07/2000
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Durante los meses de verano son frecuentes los casos de intoxicaciones alimentarias, algunas de las cuales son muy graves y pueden llegar a ocasionar la muerte, siendo ancianos y niños la población de más riesgo. Para evitarlas, la Federación de Asociaciones de Consumi