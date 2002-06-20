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FACUA alerta a los conductores sobre la venta de chalecos reflectantes no homologados

Un número importante de chalecos vendidos a finales del 2003 no reunían los requisitos que establece la norma UNE EN 471, por lo que la Federación recomienda a los usuarios que comprueben su homologación correspondiente en la etiqueta.

FACUA.org
España-20/06/2002
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Ante la inminente entrada en vigor de la norma contemplada en el Reglamento General de Circulación, R.D. 1428/2003, que obliga a los conductores de vehículos a utilizar un chaleco reflectante cuando abandonen el vehículo en carretera, la Federación de Consumidores en A

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