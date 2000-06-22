FACUA alerta a los consumidores en un informe sobre las vacaciones a tiempo compartido
La Federación advierte de los abusos que cometen numerosas empresas del sector, regulado por ley desde diciembre de 1998.
FACUA.org
España-22/06/2000
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El fenómeno conocido actualmente como vacaciones a tiempo compartido cuenta con una ley para su regulación desde diciembre de 1998. No obstante, aún son numerosas las irregularidades que surgen en torno a este tema. Por ello, la Federación de Asociaciones de Consumidor