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FACUA alerta a los usuarios sobre los principales problemas que pueden sufrir durante sus vacaciones

Demanda a las autoridades competentes que mejoren e intensifiquen sus protocolos de inspección y sancionen de forma contundente las irregularidades.

FACUA.org
España-14/07/2011
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FACUA-Consumidores en Acción alerta a los usuarios sobre los principales problemas que pueden sufrir durante sus vacaciones para que conozcan y defiendan sus derechos.

La asociación demanda a las distintas autoridades competentes del Gobierno y las comunidades autónom

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