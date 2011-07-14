FACUA alerta a los usuarios sobre los principales problemas que pueden sufrir durante sus vacaciones
Demanda a las autoridades competentes que mejoren e intensifiquen sus protocolos de inspección y sancionen de forma contundente las irregularidades.
FACUA.org
España-14/07/2011
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