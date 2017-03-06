FACUA alerta de fallos en la fabricación de cuatro modelos de botas de seguridad Security Line
Las anomalías provocan que los calzados no superen la resistencia al impacto ni a la compresión y aumente el riesgo de sufrir lesiones. La Aecosan ha prohibido la importación de los modelos defectuosos.
FACUA.org
España-06/03/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de fallos en la fabricación de cuatro modelos de botas de seguridad marca Security Line que aumentan el riesgo de sufrir algún tipo de lesión a los usuarios de las mismas.
Se trata de los calzados New Landa, New Sanson, New Ti