Más noticiasLa web de la marca no ofrece información sobre el caso

FACUA alerta de fallos en la fabricación de cuatro modelos de botas de seguridad Security Line

Las anomalías provocan que los calzados no superen la resistencia al impacto ni a la compresión y aumente el riesgo de sufrir lesiones. La Aecosan ha prohibido la importación de los modelos defectuosos.

FACUA.org
España-06/03/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción alerta de fallos en la fabricación de cuatro modelos de botas de seguridad marca Security Line que aumentan el riesgo de sufrir algún tipo de lesión a los usuarios de las mismas.

Se trata de los calzados New Landa, New Sanson, New Ti

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos