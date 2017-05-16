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FACUA alerta de falsos castings en internet para programas como La Voz y Gran Hermano

Estas páginas web recopilan datos como números de teléfono y direcciones de e-mail que posteriormente venden en paquetes a listas de spam. También instan a los usuarios a llamar a número de teléfono 806.

FACUA.org
España-16/05/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de un nuevo fraude cometido a través de páginas de internet que aparentan ser portales para inscribirse en los castings de programas televisivos de gran audiencia, como La Voz o Gran Hermano. Estas páginas web piden al usuar

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