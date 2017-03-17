FACUA alerta de la llamada a revisión de automóviles Toyota Corolla por problemas en sus airbags
El inflador del dispositivo podría romperse por alteraciones de la densidad del gas a causa del tiempo y los cambios de temperatura, lo que aumenta el riesgo de accidente.
FACUA.org
España-17/03/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos Toyota Corolla WMI fabricados entre 2001 y 2007, tras detectarse problemas en sus airbags.
Estos fallos, localizados en el airbag frontal del conductor, pueden causar lesiones diversas. «