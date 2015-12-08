FACUA alerta de la llamada a revisión de dos modelos de motocicletas Yamaha
Las unidades YZF R1 y YZF R1M de 2015 presentan problemas en los engranajes de la transmisión de segunda, tanto del eje principal como del secundario.
FACUA.org
España-08/12/2015
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Imagen de la motocicleta Yamaha YZF R1 de 2015 que ha sido llamada a revisión por la empresa. | Imagen: http://www.yamaha-motor.eu
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión que la compañía Yamaha ha hecho de las motocicletas modelos YZF R1 y YZF R1M de 2015.
En ambos casos, estas motocicletas presentan problemas en los engranajes de la transmisión de segunda, tanto