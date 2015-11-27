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FACUA alerta de la llamada a revisión de dos modelos de motos tipo 'scooter' de Kawasaki

Se trata de las motocicletas J300 y J300ABS de 2014 y 2015, cuyos motores pueden dar problemas por un fallo en el software de la unidad de control electrónico.

FACUA.org
España-27/11/2015
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de la compañía de motocicletas Kawasaki ha hecho de las unidades de dos modelos de sus scooter, las J300 y J300ABS de los años 2014 y 2015.

La empresa informa en la web

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