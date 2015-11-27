FACUA alerta de la llamada a revisión de dos modelos de motos tipo 'scooter' de Kawasaki
Se trata de las motocicletas J300 y J300ABS de 2014 y 2015, cuyos motores pueden dar problemas por un fallo en el software de la unidad de control electrónico.
FACUA.org
España-27/11/2015
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Imagen de la moticicleta tipo 'scooter' J300 de 2015 que ha sido llamada a revisión por Kawasaki. | Imagen: kawasaki.es
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de la compañía de motocicletas Kawasaki ha hecho de las unidades de dos modelos de sus scooter, las J300 y J300ABS de los años 2014 y 2015.
La empresa informa en la web