FACUA alerta de la llamada a revisión de las Harley Davidson Dyna Low Ryder por fallos en el interruptor
El mecanismo de encendido puede dañarse internamente por la vibración inducida por el motor, lo que podría provocar que su apagado inesperado.
FACUA.org
España-27/06/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Llamada a revisión para las Harley Davidson Dyna Low Rider por un defecto en el interruptor de encendido. | Imagen: Harley-Davidson.com.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de una llamada a revisión en España de las motocicletas Harley Davidson modelo Dyna Low Ruder, fabricadas entre junio de 2014 y julio de 2016. Un fallo en el interruptor puede dañarse internamente por la vibración inducida por