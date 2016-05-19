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FACUA alerta de la llamada a revisión de las motos Honda SH125 y 150 por fallo en la bomba de combustible

La tapa de admisión es defectuosa y puede llegar a bloquearla, impidiendo que le llegue el carburante al motor.

FACUA.org
España-19/05/2016
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de las motocicletas tipo scooter de la marca Honda modelos SH125 A, D y AD, así como las SH150 A, D y AD por un defecto en la bomba de combustible.

Cuando hay gasolina en la bomba, la superficie de la tapa se

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