FACUA alerta de la llamada a revisión de los Chevrolet Captiva por un problema en el sistema de arranque
Algunos vehículos equipados con el sistema stop/start podrían sufrir una avería del motor de arranque durante la conducción, lo que podría provocar un accidente.
FACUA.org
España-02/12/2016
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos marca Chevrolet Captiva con motor 2.2 diésel y sistema stop/start (RPO KL9), fabricados entre 2014 y 2016, por un problema en el sistema de arranque.
La empresa ha detectado que alguno