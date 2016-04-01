FACUA alerta de la llamada a revisión de los Renault Kangoo II X61
Hay riesgo de rotura del tornillo de fijación del asiento trasero plegable, lo que puede hacer que se desprenda en caso de choque o frenado violento.
FACUA.org
España-01/04/2016
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