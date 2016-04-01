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FACUA alerta de la llamada a revisión de los Renault Kangoo II X61

Hay riesgo de rotura del tornillo de fijación del asiento trasero plegable, lo que puede hacer que se desprenda en caso de choque o frenado violento.

FACUA.org
España-01/04/2016
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos marca Renault Kangoo II X61 fabricados entre noviembre de 2009 y septiembre de 2014. Hay riesgo de rotura del tornillo de fijación del asiento trasero plegable, lo que puede hacer que se desp

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