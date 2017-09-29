Nuestras accionesSeat pertenece al Grupo Volkswagen

FACUA alerta de la llamada a revisión de los Seat León y Altea por fallos en la unidad de control del ABS

El fallo puede hacer que el sistema de control de la frenada de emergencia no funcione y en consecuencia el coche pueda derrapar en situaciones extremas.

FACUA.org
España-29/09/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos León 1P y Altea 5P de la marca Seat, que pertenece al grupo automovilístico Volkswagen, tras detectar un problema grave en la unidad de control del sistema ABS.

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