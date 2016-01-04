FACUA alerta de la llamada a revisión de los Skoda Superb III de 2015-2016
Un fallo en un conector de estos vehículos puede provocar problemas en las funciones electrónicas de los mismos.
FACUA.org
España-04/01/2016
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Un fallo en un conector de los Skoda Superb III 2015-2016 puede provocar defectos en las funciones electrónicas del vehículo. | Imagen: skoda.es
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión que la compañía Volkswagen-Audi ha hecho de los vehículos Skoda modelo Superb III de los años 2015-2016.
Según ha comunicado la empresa, existe la posibilidad de que un conector de