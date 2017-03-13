FACUA alerta de la llamada a revisión de los Skoda Superb por un problema en los cinturones de seguridad
El pretensor de este sistema podría no dispararse en caso de accidente y causar lesiones a los ocupantes del vehículo.
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España-13/03/2017
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Volkswagen Audi España está contactando con los propietarios de los coches afectados por la llamada a revisión de Skoda Superb. | Imagen: Flickr.com/51811543@N08 (CC BY 2.0).
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