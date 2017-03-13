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FACUA alerta de la llamada a revisión de los Skoda Superb por un problema en los cinturones de seguridad

El pretensor de este sistema podría no dispararse en caso de accidente y causar lesiones a los ocupantes del vehículo.

FACUA.org
España-13/03/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos marca Skoda Superb 2017 por un problema en los cinturones de seguridad. El pretensor del cinturón podría no dispararse en caso de accidente a causa de desviaciones en la proporci&oacut

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