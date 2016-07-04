Nuestras accionesNo se especifica la fecha de fabricación

FACUA alerta de la llamada a revisión de los Suzuki Vitara y Swift por problemas en los sistemas de freno

En el caso de los Vitara, pueden presentar un fallo operacional en el sistema RBS, mientras que los Swift tienen una inapropiada fabricación del cáliper de freno de la rueda trasera.

FACUA.org
España-04/07/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los Suzuki Vitara (APK416/416D) y Swift y Swift Sport por diferentes problemas en los sistemas de frenado.

En concreto, en el caso de los Vitara, los vehículos pueden tener un fallo operacional en el Siste

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos