FACUA alerta de la llamada a revisión de los Suzuki Vitara y Swift por problemas en los sistemas de freno
En el caso de los Vitara, pueden presentar un fallo operacional en el sistema RBS, mientras que los Swift tienen una inapropiada fabricación del cáliper de freno de la rueda trasera.
FACUA.org
España-04/07/2016
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FACUA alerta de la llamada a revisión de los Suzuki Vitara por un fallo operacional en el sistema RBS. | Imagen: Suzuki.es.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los Suzuki Vitara (APK416/416D) y Swift y Swift Sport por diferentes problemas en los sistemas de frenado.
En concreto, en el caso de los Vitara, los vehículos pueden tener un fallo operacional en el Siste