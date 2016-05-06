FACUA alerta de la llamada a revisión de una bicicleta eléctrica marca B'Twin vendida por Decathlon
Los frenos traseros de tambor pueden perder su potencia de frenado sin previo aviso.
FACUA.org
España-06/05/2016
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión que Decathlon ha hecho de sus bicicletas eléctricas marca B’Twin modelo Elops 900E, código 8300083, con frenos de tambor Shimano y vendidas entre el 8 de diciembre de 2015 y el 28 de enero de 2016.