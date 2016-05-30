FACUA alerta de la llamada a revisión de vehículos BMW serie 7, Renault Traffic y Subaru Impreza
En los tres casos se han detectado diferentes problemas en sus airbags que pueden provocar a los ocupantes de los coches lesiones de diversa gravedad.
FACUA.org
España-30/05/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Algunos vehículos BMW serie 7, Renault Traffic III y Subaru Impreza pueden presentar problemas en sus airbags.| Imagen: Renault.es/bmw.es/subaru.com.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos BMW serie 7 G11/G12 (fabricados entre octubre de 2014 y diciembre de 2015), Subaru Impreza 2012 MY y Renault Traffic III X82 (fabricados en Sandouville entre el 14/05/2014 y el 1/12/2014) por difere