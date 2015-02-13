Nuestras accionesRiesgo de quemaduras, asfixia y estrangulamiento

FACUA alerta de la orden de retirada de 29 máscaras, pelucas y disfraces peligrosos en el último año

Las autoridades de consumo prohíben la venta de diferentes productos para fiestas como la de carnaval que se celebra este fin de semana porque pueden producir riesgos para la salud.

FACUA.org
España-13/02/2015
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de que las autoridades han incluido en los últimos doce meses en la red de alerta de la Agencia de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) veintitrés modelos de disfraces, máscaras, pelucas, barbas y otros eleme

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