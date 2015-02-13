FACUA alerta de la orden de retirada de 29 máscaras, pelucas y disfraces peligrosos en el último año
Las autoridades de consumo prohíben la venta de diferentes productos para fiestas como la de carnaval que se celebra este fin de semana porque pueden producir riesgos para la salud.
FACUA.org
España-13/02/2015
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Algunos de los productos retirados por Aecosan en el último año.
FACUA-Consumidores en Acción advierte de que las autoridades han incluido en los últimos doce meses en la red de alerta de la Agencia de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) veintitrés modelos de disfraces, máscaras, pelucas, barbas y otros eleme