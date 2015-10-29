FACUA alerta de la orden de retirada de 39 productos relacionados con la celebración de Halloween
Las autoridades de consumo prohíben la venta de diferentes artículos para fiestas como la que se celebra este fin de semana porque pueden producir riesgos para la salud.
FACUA.org
España-29/10/2015
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Algunos de los artículos alertados por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan).
FACUA-Consumidores en Acción advierte de que las autoridades de consumo han incluido en lo que va de año en la red de alerta de productos peligrosos no alimentarios treinta y nueve modelos de disfraces, máscaras, pelucas, barbas y otros elementos de fiesta inseguros.
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