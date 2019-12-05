FACUA alerta de la presencia de gluten no declarado en comino molido de la marca Ducros
Se trata del lote L9175A, en envase de 28 gramos, con fecha de caducidad de 23 de junio de 2022.
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España-05/12/2019
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Imagen: ducros.es
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la presencia de gluten no declarado en el etiquetado de comino molido de la marca Ducros.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha informado de que el lote afectado es el L9175A, en envase de 28 gramos,