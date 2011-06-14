FACUA alerta de la proliferación de estafas por Internet en alquileres de pisos para las vacaciones
Suelen tener precios muy sugerentes y para pedir una cantidad por adelantado, los supuestos propietarios argumentan que les es imposible enseñarlo porque viven fuera.
FACUA.org
España-14/06/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción alerta de intentos de estafa a través de webs de anuncios clasificados donde se ofertan pisos en alquiler que proliferan especialmente al aproximarse las vacaciones de verano.
Los pisos suelen tener precios muy sugerentes y para pedir una cantida