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FACUA alerta de la proliferación de estafas por Internet en alquileres de pisos para las vacaciones

Suelen tener precios muy sugerentes y para pedir una cantidad por adelantado, los supuestos propietarios argumentan que les es imposible enseñarlo porque viven fuera.

FACUA.org
España-14/06/2011
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de intentos de estafa a través de webs de anuncios clasificados donde se ofertan pisos en alquiler que proliferan especialmente al aproximarse las vacaciones de verano.

Los pisos suelen tener precios muy sugerentes y para pedir una cantida

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