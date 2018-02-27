FACUA alerta de la retirada de algunos equipos de infusión Minimed por posible sobreinfusión de insulina
LA Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado de que dichos equipos, fabricados por Unomedical a/s, de Dinamarca, son usados con las bombas de insulina de Medtronic.
FACUA.org
España-27/02/2018
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