FACUA alerta de la retirada de cuatro variedades de queso de la marca Goya por contaminación con listeria
La asociación espera que Sanidad y las comunidades autónomas difundan con la mayor claridad y transparencia toda la información al respecto tras registrarse dos casos en mujeres embarazadas.
FACUA.org
España-17/09/2012
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FACUA-Consumidores en Acción informa de la orden de retirada del mercado de cuatro variedades de queso de la marca Goya porque, según análisis realizados, presenta contaminación por listeria. Se trata de Queso Latino Goya, Queso Latino Estilo Tradicional, Queso Fresco