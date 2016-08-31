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FACUA alerta de la retirada de dos lotes de Vaditon y Lescol, usados para controlar el colesterol

Los medicamentos afectados ofrecieron resultados fuera de especificaciones en los productos de degradación observados en estudios de estabilidad.

FACUA.org
España-31/08/2016
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FACUA-Consumidores en Acción alerta sobre la orden de retirada de un lote de Vaditon y otro de Lescol, ambos medicamentos usados para controlar el colesterol, por ofrecer resultados fuera de especificaciones en los productos de degradación observados en estudios de estabilidad.

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