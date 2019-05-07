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FACUA alerta de la retirada de la cómoda Sundvik de IKEA por riesgo de caída

La multinacional sueca pide de manera urgente a los usuarios que la tengan que fijen la parte abatible con el herraje de bloqueo de seguridad que se proporciona.

FACUA.org
España-07/05/2019
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de la retirada del mercado de la cómoda Sundvik de IKEA por riesgo de caída si no se fija de manera adecuada la parte abatible de este mueble.

La multinacional sueca ha pedido a los usuarios que la tengan que fijen dicha parte abat

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