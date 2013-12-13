FACUA alerta de la retirada de las lámparas para bebés Smila de Ikea por riesgo de estrangulamiento
La empresa de muebles ha retirado del mercado este modelo tras morir un menor de dieciséis meses al enrollarse el cable de conexión en el cuello.
FACUA.org
España-13/12/2013
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FACUA advierte a los consumidores del peligro de colocar lámparas y el cable de éstas cerca del alcance de los más pequeños por riesgo de accidentes.
Precisamente, la empresa de muebles Ikea ha retirado del mercado una lámpara de pared dirigida a los ni&n