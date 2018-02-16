FACUA alerta de la retirada de varios lotes del cosmético +B.O emulsión hidratante pH 5 por una bacteria
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha informado de la presencia de la Burkholderia cepacia en los productos fabricados desde julio de 2017.
FACUA.org
España-16/02/2018
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