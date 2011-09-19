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FACUA alerta de la retirada del mercado de once secadores y planchas para el pelo

Por riesgos de quemaduras, incendios y choques eléctricos ante la falta de resistencia al calor de sus carcasas y cables.

FACUA.org
España-19/09/2011
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FACUA-Consumidores en Acción alerta que en lo que va de año las autoridades de Consumo han ordenado la retirada del mercado de once secadores y planchas para el pelo por riesgo de choque eléctrico, quemaduras e incendios.

Las carcasas de varios de estos productos o lo

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