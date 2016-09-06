FACUA alerta de la revisión de los Seat León, Toledo, Ibiza y Mii por problemas en el seguro para niños
La palanca de encaste del dispositivo puede romperse, lo que podría permitir que la puerta se abriese desde dentro y provocar un accidente.
FACUA.org
España-06/09/2016
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Si la palanca de encaste del seguro para niños se rompe, este puede desactivarse de manera inadvertida. | Imagen: Seat.es.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos marca Seat y modelos Mii (AA), Toledo (NH), Ibiza (6J) y León (5F), fabricados entre el 01 de diciembre de 2015 y el 31 de enero de 2016, por problemas en el cierre manual de seguridad para n