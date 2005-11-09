FACUA alerta de la venta ilegal de un juguete consistente en dos pequeños imanes por el riesgo de atragantamiento para los niños
La Federación pide al Ministerio de Sanidad y Consumo que sancione a la empresa importadora y active la Red de Alerta para su localización y retirada del mercado por parte de las comunidades autónomas.
FACUA.org
España-09/11/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado la venta ilegal de un juguete consistente en dos pequeños imanes debido al riesgo de atragantamiento y asfixia que puede provocar en niños pequeños si se los llevan a la boca.
Los imanes se ve