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FACUA alerta de promociones navideñas engañosas

Recomienda moderación y advierte del riesgo para la economía doméstica que representan tanto los pagos aplazados, como las compras en las que se abonan los productos pasados varios meses o la solicitud de préstamos al consumo.

FACUA.org
España-16/12/2010
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de las ofertas engañosas que lanzan determinados establecimientos en su campaña navideña.

Entre ellas, promociones de descuentos o cheques regalo, cuyas características reales no se ajustan en absoluto a su publicidad,

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