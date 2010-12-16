FACUA alerta de promociones navideñas engañosas
Recomienda moderación y advierte del riesgo para la economía doméstica que representan tanto los pagos aplazados, como las compras en las que se abonan los productos pasados varios meses o la solicitud de préstamos al consumo.
FACUA.org
España-16/12/2010
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de las ofertas engañosas que lanzan determinados establecimientos en su campaña navideña.
Entre ellas, promociones de descuentos o cheques regalo, cuyas características reales no se ajustan en absoluto a su publicidad,