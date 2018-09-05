FACUA alerta de que el precio de la luz bate hoy su récord de 2018 y es un 24% más caro que hace un año
La asociación pide una reunión a la ministra de Transición Ecológica para exponerle sus reivindicaciones ante las desproporcionadas tarifas eléctricas.
FACUA.org
España-05/09/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción reclama al Gobierno que actúe con urgencia ante el alarmante precio de la electricidad, que este miércoles 5 de septiembre bate su récord de 2018 situándose en una media de 18,02 céntimos por Kilovatio hora (kWh) (14,1647 m&aa