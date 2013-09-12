FACUA alerta de que Instanet ha paralizado su actividad tras cobrar irregularmente a sus clientes
El proveedor de internet sin cables lleva sin prestar servicio desde el martes y ha desmantelado sus teléfonos, página web y perfiles en redes sociales. Usuarios denuncian que le ha cargado varios recibos por adelantado o duplicado.
FACUA.org
Andalucía-12/09/2013
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